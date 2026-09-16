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The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка

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The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 1
The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 2
The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 3
The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 69 Eyes
Альбом (сингл)
Savage Garden
Жанр
Русский Doom Gothic Metal
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 1
  • The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 2
  • The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 3
  • The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080234851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 69 Eyes
Альбом (сингл)
Savage Garden
Жанр
Русский Doom Gothic Metal
Трек-лист
1-800-Sleazorama, Tang, Smashed n Trashed, Velvet Touch, Mr. Pain Lady Luck, Motor City Resurrection, Ghettoway Car, Wild Talk, Get It Off, Always, Demolition Derby, Savage Garden, 1-800-Sleazorama (Reprise)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладка
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 1-800-Sleazorama, Tang, Smashed n Trashed, Velvet Touch, Mr. Pain Lady Luck, Motor City Resurrection, Ghettoway Car, Wild Talk, Get It Off, Always, Demolition Derby, Savage Garden, 1-800-Sleazorama (Reprise)

Отзывы о товаре The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080234851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 69 Eyes
Альбом (сингл)
Savage Garden
Жанр
Русский Doom Gothic Metal
Трек-лист
1-800-Sleazorama, Tang, Smashed n Trashed, Velvet Touch, Mr. Pain Lady Luck, Motor City Resurrection, Ghettoway Car, Wild Talk, Get It Off, Always, Demolition Derby, Savage Garden, 1-800-Sleazorama (Reprise)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладка
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 1-800-Sleazorama, Tang, Smashed n Trashed, Velvet Touch, Mr. Pain Lady Luck, Motor City Resurrection, Ghettoway Car, Wild Talk, Get It Off, Always, Demolition Derby, Savage Garden, 1-800-Sleazorama (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The 69 Eyes - Savage Garden (coloured) (6430080234851) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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