Threshold - Psychedelicatessen (coloured) (4065629723415) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Psychedelicatessen
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 699232
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629723415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Psychedelicatessen
Трек-лист
Sunseeker, A Tension Of Souls, Will To Give, Into The Light, Under The Sun Babylon Rising, He Is I Am, Innocent, Devoted, Lost, Intervention, Fist Of Tongues, Half Way Home
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Threshold - Psychedelicatessen (coloured) (4065629723415) виниловая пластинка
Psychedelicatessen — второй альбом британской прог-метал группы Threshold, первоначально выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле.. Группа Threshold сформировалась в 80-х годах в городе Суррей, Англия. Они были известны своим своеобразным тяжёлым звучанием на стыке хэви-метала и прог-рока. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land. Их второй альбом Psychedelicatessen, где новым ведущим вокалистом стал Глинн Морган, в целом получился более тяжелым и мощным, чем дебютный Wounded Land. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629723415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Psychedelicatessen
Трек-лист
Sunseeker, A Tension Of Souls, Will To Give, Into The Light, Under The Sun Babylon Rising, He Is I Am, Innocent, Devoted, Lost, Intervention, Fist Of Tongues, Half Way Home
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Psychedelicatessen — второй альбом британской прог-метал группы Threshold, первоначально выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле.. Группа Threshold сформировалась в 80-х годах в городе Суррей, Англия. Они были известны своим своеобразным тяжёлым звучанием на стыке хэви-метала и прог-рока. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land. Их второй альбом Psychedelicatessen, где новым ведущим вокалистом стал Глинн Морган, в целом получился более тяжелым и мощным, чем дебютный Wounded Land. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Threshold - Psychedelicatessen (coloured) (4065629723415) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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