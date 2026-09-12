Черный Кофе - Леди Осень (4640001406126) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Черный Кофе - Леди Осень (4640001406126) виниловая пластинка
Переиздание легендарного альбома группы ЧЁРНЫЙ КОФЕ «Леди Осень» на тяжёлом цветном виниле. Оформление альбома 1992 года подверглось радикальному рестайлингу, продолжая стилистику переизданных в прошлом году альбомов Вольному - воля и Переступи порог. оригинальная фонограмма прошла процесс современного высококачественного ремастеринга под контролем фронтмена группы «Чёрный Кофе», чтобы раскрыть все нюансы звучания. Данный релиз станет хорошим, долгожданным подарком как для ценителей «металла» со стажем, так и для молодёжной аудитории, которая только начинает открывать для себя творчество пионеров тяжёлой советской рок-музыки.
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Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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