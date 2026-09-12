Animal Джаz - Время любить (4640001405136) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Время любить
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698872
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Время любить
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Так надо, Апрель, Мистика, Чувства, Твоя любовь Ключи, Воздуха!, Моя свобода, Выстрелишь, Одна, Чувства feat. O.Torvald (Bonus track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Animal Джаz - Время любить (4640001405136) виниловая пластинка
Ура! Дискография Animal ДжаZ стала больше на один релиз! Группа выпустила уже десятый электрический альбом. Пластинка получила название «Время любить». Время любить, не время разбрасывать бомбы!. По словам лидера Александра Красовицкого, у альбома нет никакой концепции, но зато есть «осознание того, что происходит сейчас вокруг, в мире»:. «Осознание того, что самая недостающая вещь современности – это любовь. Она была самой недостающей вещью 1.000 лет назад, 500, 200, так и сейчас остается. В общем, могу сказать, что этот альбом – о вечном. О том, что всегда интересовало меня, как автора текстов».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Время любить
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Так надо, Апрель, Мистика, Чувства, Твоя любовь Ключи, Воздуха!, Моя свобода, Выстрелишь, Одна, Чувства feat. O.Torvald (Bonus track)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Ура! Дискография Animal ДжаZ стала больше на один релиз! Группа выпустила уже десятый электрический альбом. Пластинка получила название «Время любить». Время любить, не время разбрасывать бомбы!. По словам лидера Александра Красовицкого, у альбома нет никакой концепции, но зато есть «осознание того, что происходит сейчас вокруг, в мире»:. «Осознание того, что самая недостающая вещь современности – это любовь. Она была самой недостающей вещью 1.000 лет назад, 500, 200, так и сейчас остается. В общем, могу сказать, что этот альбом – о вечном. О том, что всегда интересовало меня, как автора текстов».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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