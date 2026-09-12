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Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка

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Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 1
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 2
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 3
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 4
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 5
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 6
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 7
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 8
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 9
Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Крематорий
Альбом (сингл)
Крематорий
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 2
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 3
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 4
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 5
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 6
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 7
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 8
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 9
  • Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698866
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Крематорий
Альбом (сингл)
Крематорий
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Белые столбы, Лепрозорий, Маленькая девочка, Твари, Таня, Брат во Христе, Мусорный ветер, Стрёмный корабль, Мистер Тайсон, Бомба, Sexy Cat, Зомби, Разбитое сердце, Крематорий, Палковводец Красс, Калигула, Hare Rama, Хабибуллин, Кондратий, Павлик Морозов, Последний шанс (Собачка), Аутсайдер, Безобразная Эльза, Клубника со льдом, Ура!, Сто лет прожитых зря, Америка, День сурка
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка

Серия «ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА» в формате тяжёлого винила.. Альбом группы «Кремато?рий». Лидер и вокалист, а также автор почти всех песен — Армен Григорян.

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Крематорий (Blue) (4640001405280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Крематорий
Альбом (сингл)
Крематорий
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Белые столбы, Лепрозорий, Маленькая девочка, Твари, Таня, Брат во Христе, Мусорный ветер, Стрёмный корабль, Мистер Тайсон, Бомба, Sexy Cat, Зомби, Разбитое сердце, Крематорий, Палковводец Красс, Калигула, Hare Rama, Хабибуллин, Кондратий, Павлик Морозов, Последний шанс (Собачка), Аутсайдер, Безобразная Эльза, Клубника со льдом, Ура!, Сто лет прожитых зря, Америка, День сурка
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Описание
Серия «ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА» в формате тяжёлого винила.. Альбом группы «Кремато?рий». Лидер и вокалист, а также автор почти всех песен — Армен Григорян.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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