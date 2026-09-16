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Чиж & Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Чиж & Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Бомбардировщики
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чиж & Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Бомбардировщики
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Тучи над городом встали, Под звездами Балканскими, На поле танки грохотали, Бомбардировщики, Партизанская борода Желтые листья, Летят перелетные птицы, Ленинградские мосты, Желтый дождь, Есть!, Наши любимые, Осень
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома группы Чиж &amp;amp;amp; Co, вышедшего в 1997 году. Альбом является сборников кавер-версий советских песен, часть из которых посвящена Великой Отечественной войне.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Бомбардировщики
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Тучи над городом встали, Под звездами Балканскими, На поле танки грохотали, Бомбардировщики, Партизанская борода Желтые листья, Летят перелетные птицы, Ленинградские мосты, Желтый дождь, Есть!, Наши любимые, Осень
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Переиздание студийного альбома группы Чиж &amp;amp;amp; Co, вышедшего в 1997 году. Альбом является сборников кавер-версий советских песен, часть из которых посвящена Великой Отечественной войне.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - Бомбардировщики (4640004136365) виниловая пластинка - по цене 2860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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