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Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка

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Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото 1
Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото 2
Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Барто
Альбом (сингл)
Ум, Совесть И Честь
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Русский рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото 1
  • Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото 2
  • Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698778
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Характеристики

Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Барто
Альбом (сингл)
Ум, Совесть И Честь
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Русский рок
Трек-лист
Танго, Следы, КГБ, Ленин, Подруга Сердце, Кольца, Нужны, Че, Маугли, Подозрительные Лица, Мужика, Твоя Любовь, Готов
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка

Третий студийный альбом электро-панк группы Барто, в котором помимо основных участников проекта играют приглашенные музыканты Юрий Цалер (Мумий Тролль), дуэт Прохор и Пузо и лидер группы ПТВП Алексей Никонов. Для альбома характерно более лирическое настроение и усложненные аранжировки, резко отличающиеся по звуку и структуре от первых двух альбомов группы.

Отзывы о товаре Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Барто
Альбом (сингл)
Ум, Совесть И Честь
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Русский рок
Трек-лист
Танго, Следы, КГБ, Ленин, Подруга Сердце, Кольца, Нужны, Че, Маугли, Подозрительные Лица, Мужика, Твоя Любовь, Готов
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Третий студийный альбом электро-панк группы Барто, в котором помимо основных участников проекта играют приглашенные музыканты Юрий Цалер (Мумий Тролль), дуэт Прохор и Пузо и лидер группы ПТВП Алексей Никонов. Для альбома характерно более лирическое настроение и усложненные аранжировки, резко отличающиеся по звуку и структуре от первых двух альбомов группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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