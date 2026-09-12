Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Барто
Альбом (сингл)
Ум, Совесть И Честь
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Русский рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698778
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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Барто
Альбом (сингл)
Ум, Совесть И Честь
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Русский рок
Трек-лист
Танго, Следы, КГБ, Ленин, Подруга Сердце, Кольца, Нужны, Че, Маугли, Подозрительные Лица, Мужика, Твоя Любовь, Готов
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка
Третий студийный альбом электро-панк группы Барто, в котором помимо основных участников проекта играют приглашенные музыканты Юрий Цалер (Мумий Тролль), дуэт Прохор и Пузо и лидер группы ПТВП Алексей Никонов. Для альбома характерно более лирическое настроение и усложненные аранжировки, резко отличающиеся по звуку и структуре от первых двух альбомов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Барто
Альбом (сингл)
Ум, Совесть И Честь
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Русский рок
Трек-лист
Танго, Следы, КГБ, Ленин, Подруга Сердце, Кольца, Нужны, Че, Маугли, Подозрительные Лица, Мужика, Твоя Любовь, Готов
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Третий студийный альбом электро-панк группы Барто, в котором помимо основных участников проекта играют приглашенные музыканты Юрий Цалер (Мумий Тролль), дуэт Прохор и Пузо и лидер группы ПТВП Алексей Никонов. Для альбома характерно более лирическое настроение и усложненные аранжировки, резко отличающиеся по звуку и структуре от первых двух альбомов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Барто - Ум, Совесть И Честь (Blue) (8893971084894) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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