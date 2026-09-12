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Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка

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Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка - фото 1
Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка - фото 2
Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Martin
Альбом (сингл)
King Tut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698714
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497822232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Martin
Альбом (сингл)
King Tut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
King Tut, Sally Goodin, Alices
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: King Tut, Sally Goodin, Alices



Теги товара: Picture Disc

Отзывы о товаре Steve Martin - King Tut (0603497822232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497822232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Martin
Альбом (сингл)
King Tut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
King Tut, Sally Goodin, Alices
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: King Tut, Sally Goodin, Alices


Теги товара: Picture Disc
Самовывоз
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Отзывы


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