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Deftones - B-Sides & Rarities (0093624843498) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deftones - B-Sides & Rarities (0093624843498) виниловая пластинка

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Deftones - B-Sides &amp; Rarities (0093624843498) виниловая пластинка - фото 1
Deftones - B-Sides &amp; Rarities (0093624843498) виниловая пластинка - фото 2
Deftones - B-Sides &amp; Rarities (0093624843498) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
B-SIDES & RARITIES
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deftones - B-Sides &amp; Rarities (0093624843498) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - B-Sides &amp; Rarities (0093624843498) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - B-Sides &amp; Rarities (0093624843498) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698659
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624843498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
B-SIDES & RARITIES
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Savory, Wax And Wane, Change (In The House Of Flies) (Acoustic), Simple Man, Sinatra, No Ordinary Love, Teenager (Idiot Version), Crenshaw Punch / I'll Throw Rocks At You, Black Moon, If Only Tonight We Could Sleep, Please Please Please Let Me Get What I Want, Digital Bath (Acoustic), The Chauffeur, Be Quiet And Drive (Far Away) (Acoustic)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - B-Sides & Rarities (0093624843498) виниловая пластинка

B-Sides & Rarities — сборник-альбом американской альтернативной метал-группы Deftones, выход которого состоялся 4 октября 2005 года на лейбле Maverick Records. Альбом состоит из компакт-диска, в котором собраны ранее выпущенные и неизданные би-сайды, и DVD, на котором представлен мультимедийный контент, включая полную видеографию Deftones.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624843498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
B-SIDES & RARITIES
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Savory, Wax And Wane, Change (In The House Of Flies) (Acoustic), Simple Man, Sinatra, No Ordinary Love, Teenager (Idiot Version), Crenshaw Punch / I'll Throw Rocks At You, Black Moon, If Only Tonight We Could Sleep, Please Please Please Let Me Get What I Want, Digital Bath (Acoustic), The Chauffeur, Be Quiet And Drive (Far Away) (Acoustic)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
B-Sides & Rarities — сборник-альбом американской альтернативной метал-группы Deftones, выход которого состоялся 4 октября 2005 года на лейбле Maverick Records. Альбом состоит из компакт-диска, в котором собраны ранее выпущенные и неизданные би-сайды, и DVD, на котором представлен мультимедийный контент, включая полную видеографию Deftones.
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