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Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка

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Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка - фото 1
Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Олег Митяев
Альбом (сингл)
Лето - это маленькая жизнь
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка - фото 1
  • Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792367895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Олег Митяев
Альбом (сингл)
Лето - это маленькая жизнь
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Лето – это маленькая жизнь, С добрым утром, Астория, Авиатор, Соседка, Просыпаясь, улыбаться, Поручик, Праздник, Когда проходят дни запоя, Небесный калькулятор, Француженка, Ты могла быть первой, Мама, Дорога, Неутешительные выводы, Самая любимая песня, В осеннем парке, Санкт-Петербург, Шарлевиль, Крепитесь люди! Скоро лето!, Волшебный дом, Одноклассница, Ковчег, Как здорово
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка

Издание виниловых пластинок с самыми популярными песнями Олега Митяева, яркое и важное событие для всех поклонников его творчества. Работа над релизом велась при непосредственном участии Олега Григорьевича, а дизайн оформления конверта и его исполнение удовлетворят запросы самых требовательных коллекционеров.

Отзывы о товаре Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792367895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Олег Митяев
Альбом (сингл)
Лето - это маленькая жизнь
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Лето – это маленькая жизнь, С добрым утром, Астория, Авиатор, Соседка, Просыпаясь, улыбаться, Поручик, Праздник, Когда проходят дни запоя, Небесный калькулятор, Француженка, Ты могла быть первой, Мама, Дорога, Неутешительные выводы, Самая любимая песня, В осеннем парке, Санкт-Петербург, Шарлевиль, Крепитесь люди! Скоро лето!, Волшебный дом, Одноклассница, Ковчег, Как здорово
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Издание виниловых пластинок с самыми популярными песнями Олега Митяева, яркое и важное событие для всех поклонников его творчества. Работа над релизом велась при непосредственном участии Олега Григорьевича, а дизайн оформления конверта и его исполнение удовлетворят запросы самых требовательных коллекционеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Олег Митяев - Лето - это маленькая жизнь (4657792367895) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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