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Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка

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Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You

Отзывы о товаре Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Elvis Presley - ELVIS IN LOVE (5711053020666) виниловая пластинка - по цене 3220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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