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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin' to Do, Stuck on You, A Big Hunk O' Love, Have I Told You Lately That I Love You, Blue Hawaii, Can't Help Falling in Love, Cruel, Hawaiian Wedding Song, Don't, Party, Hard Headed Woman, Too Much, She's Not You, Wear My Ring Around Your Neck, I Love You Because

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin' to Do, Stuck on You, A Big Hunk O' Love, Have I Told You Lately That I Love You, Blue Hawaii, Can't Help Falling in Love, Cruel, Hawaiian Wedding Song, Don't, Party, Hard Headed Woman, Too Much, She's Not You, Wear My Ring Around Your Neck, I Love You Because

Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.