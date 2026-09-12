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Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка

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Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 1
Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 2
Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 3
Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 1
  • Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 2
  • Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 3
  • Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698456
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Характеристики

Бренд
MMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMI
Barcode
[5712192003954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boulevard Of Broken Dreams, Think About The Night, Lay Back In The Arms Of Someone, Tambourine Man, If You Think You Know How To Love, Norwegian Girl, Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, For A Few Dollars More, Something’s Been Making Me Blue, Don’t Play Your Rock ‘N’ Roll To Me, I’ll Meet You At Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка

Сборник хитов знаменитой британской рок-группы SMOKIE. Издание на черном виниле Smokie — британская рок-группа из Брадфорда, ставшая очень известной в Европе в 1970-х. Наиболее известными композициями группы считаются: «Living Next Door To Alice», «If You Think You Know How to Love Me», «Oh Carol», «Lay Back in the Arms of Someone», «I’ll Meet You at Midnight».

Отзывы о товаре Smokie - Greatest Hits (5712192003954) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMI
Barcode
[5712192003954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boulevard Of Broken Dreams, Think About The Night, Lay Back In The Arms Of Someone, Tambourine Man, If You Think You Know How To Love, Norwegian Girl, Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, For A Few Dollars More, Something’s Been Making Me Blue, Don’t Play Your Rock ‘N’ Roll To Me, I’ll Meet You At Midnight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Сборник хитов знаменитой британской рок-группы SMOKIE. Издание на черном виниле Smokie — британская рок-группа из Брадфорда, ставшая очень известной в Европе в 1970-х. Наиболее известными композициями группы считаются: «Living Next Door To Alice», «If You Think You Know How to Love Me», «Oh Carol», «Lay Back in the Arms of Someone», «I’ll Meet You at Midnight».
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