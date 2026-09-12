Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black
Смартфон INOI A75 Elegance — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Helio G99 с частотой 2.2 ГГц и 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Это позволяет хранить большое количество данных и приложений, а также обеспечивает плавную и быструю работу системы. Смартфон имеет 6.78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Диагональ экрана составляет 6.5" и больше, что делает просмотр контента удобным и комфортным. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 MП, что позволяет делать качественные снимки в различных условиях освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 24 МП. Смартфон работает на операционной системе Android 14, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр. Беспроводные интерфейсы включают NFC, Bluetooth, Wi-Fi и GPS, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и навигационным системам. Смартфон имеет классический корпус из пластика и оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности. Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.
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