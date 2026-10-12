Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%3 190 руб. 4 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696736
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х45х14
Вес, кг.
4
Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500
Электрический конвектор NERO Mechanic — это простое и надежное решение для эффективного обогрева помещений. С механическим управлением, этот конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла, не пересушивая воздух и поддерживая комфортную атмосферу. Компактный и стильный дизайн устройства позволяет ему легко вписаться в любой интерьер, а также удобно перемещаться по комнате. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, NERO Mechanic отлично подходит для квартир, офисов и загородных домов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Электрический конвектор NERO Mechanic — это простое и надежное решение для эффективного обогрева помещений. С механическим управлением, этот конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла, не пересушивая воздух и поддерживая комфортную атмосферу. Компактный и стильный дизайн устройства позволяет ему легко вписаться в любой интерьер, а также удобно перемещаться по комнате. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, NERO Mechanic отлично подходит для квартир, офисов и загородных домов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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