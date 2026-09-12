Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 430 руб. 3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696693
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
100
Описание товара Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02
Универсальный USB Wi-Fi модуль HOMMYN – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором по Wi-Fi. Модуль подключается в разъём USB на корпусе бытового прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение HOMMYN (доступно в App store и Google Play). Совместим с голосовыми помощниками «Алиса» от Яндекс, «Маруся» от VK и «Салют» от Сбер.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Универсальный USB Wi-Fi модуль HOMMYN – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором по Wi-Fi. Модуль подключается в разъём USB на корпусе бытового прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение HOMMYN (доступно в App store и Google Play). Совместим с голосовыми помощниками «Алиса» от Яндекс, «Маруся» от VK и «Салют» от Сбер.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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