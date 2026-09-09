Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 белый
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Характеристики
Описание товара Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 белый
Электрический конвектор Ballu серий Camino Eco Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.
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Теги товара: напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
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