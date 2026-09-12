Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка
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Описание товара Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка
Мираж - советская и российская музыкальная группа, которая исполняет музыку в стиле евродиско. В 1985 году композитор Андрей Литягин, вокалистка Маргарита Суханкина, гитарист Сергей Проклов и вокалист Михаил Кирсанов объединились в любительский коллектив Зона Активности, лишь годом позже изменили название на Мираж. Позже к ним присоединилась вокалистка Наталья Гулькина. В группе сменилось несколько солисток, среди которых Наталия Гулькина, Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. С 1991 года солисткой группы является Екатерина Болдышева. Коллектив стал известен такими хитами, как Музыка нас связала, Ты словно тень, Солнечный зайчик Я жду тебя. За свою деятельность группа в 2008 году была награждена медалями и дипломами Профессионал России за вклад в культуру и искусство. В 2021 году Мираж получили премию SMG Awards как Группа поколения в составе Болдышевой, Горбашова, Крылова и Гришина.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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