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Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка

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Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 1
Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 2
Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 3
Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мираж
Альбом (сингл)
Лучшие песни 2
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 1
  • Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 2
  • Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 3
  • Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696145
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мираж
Альбом (сингл)
Лучшие песни 2
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Солнечное лето, Безумный мир, Электричество, Я не хочу, Волшебный мир Млечный путь, Море грёз, Где я, Тысяча звёзд, Мерцает ночь, Время уйдёт
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка

Мираж - советская и российская музыкальная группа, которая исполняет музыку в стиле евродиско. В 1985 году композитор Андрей Литягин, вокалистка Маргарита Суханкина, гитарист Сергей Проклов и вокалист Михаил Кирсанов объединились в любительский коллектив Зона Активности, лишь годом позже изменили название на Мираж. Позже к ним присоединилась вокалистка Наталья Гулькина. В группе сменилось несколько солисток, среди которых Наталия Гулькина, Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. С 1991 года солисткой группы является Екатерина Болдышева. Коллектив стал известен такими хитами, как Музыка нас связала, Ты словно тень, Солнечный зайчик Я жду тебя. За свою деятельность группа в 2008 году была награждена медалями и дипломами Профессионал России за вклад в культуру и искусство. В 2021 году Мираж получили премию SMG Awards как Группа поколения в составе Болдышевой, Горбашова, Крылова и Гришина.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Мираж - Лучшие песни 2 (Yellow) (4603320377591) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мираж
Альбом (сингл)
Лучшие песни 2
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Солнечное лето, Безумный мир, Электричество, Я не хочу, Волшебный мир Млечный путь, Море грёз, Где я, Тысяча звёзд, Мерцает ночь, Время уйдёт
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Мираж - советская и российская музыкальная группа, которая исполняет музыку в стиле евродиско. В 1985 году композитор Андрей Литягин, вокалистка Маргарита Суханкина, гитарист Сергей Проклов и вокалист Михаил Кирсанов объединились в любительский коллектив Зона Активности, лишь годом позже изменили название на Мираж. Позже к ним присоединилась вокалистка Наталья Гулькина. В группе сменилось несколько солисток, среди которых Наталия Гулькина, Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. С 1991 года солисткой группы является Екатерина Болдышева. Коллектив стал известен такими хитами, как Музыка нас связала, Ты словно тень, Солнечный зайчик Я жду тебя. За свою деятельность группа в 2008 году была награждена медалями и дипломами Профессионал России за вклад в культуру и искусство. В 2021 году Мираж получили премию SMG Awards как Группа поколения в составе Болдышевой, Горбашова, Крылова и Гришина.


Теги товара: Цветной винил
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