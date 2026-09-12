Мегаполис - Из жизни планет (4620032917891) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Мегаполис
Альбом (сингл)
Из Жизни Пла
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696132
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Характеристики
Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032917891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Мегаполис
Альбом (сингл)
Из Жизни Пла
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Из Жизни Пла, Семь Пар Нечистых, Облака На Синем Небе, Предчувствие, Dezember Предчувствие/Сны, Причал, Другой, Эхо, Под Откос, Gipsy 70, В Синих Сумерках, Тема Юры, Нежность И Слезы, Счастливая Неизбежность
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Мегаполис - Из жизни планет (4620032917891) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Мегапилис / Из жизни планет (2LP) предлагает слушателям уникальное путешествие по разнообразным музыкальным стилям и звуку, который формирует характерную атмосферу группы. Этот альбом в великолепном двуслойном формате станет не только центром вашей коллекции, но и источником вдохновения для всех ценителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством музыкальной интерпретации, которое переносит в другие миры и пробуждает самые яркие эмоции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032917891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Мегаполис
Альбом (сингл)
Из Жизни Пла
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Из Жизни Пла, Семь Пар Нечистых, Облака На Синем Небе, Предчувствие, Dezember Предчувствие/Сны, Причал, Другой, Эхо, Под Откос, Gipsy 70, В Синих Сумерках, Тема Юры, Нежность И Слезы, Счастливая Неизбежность
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка Мегапилис / Из жизни планет (2LP) предлагает слушателям уникальное путешествие по разнообразным музыкальным стилям и звуку, который формирует характерную атмосферу группы. Этот альбом в великолепном двуслойном формате станет не только центром вашей коллекции, но и источником вдохновения для всех ценителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством музыкальной интерпретации, которое переносит в другие миры и пробуждает самые яркие эмоции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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