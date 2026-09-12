Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка
Альбом представляет собой тринадцать стихотворных текстов положенных на музыку. В песнях нет привычной сетки «куплет-припев». По словам музыканта это сделано из-за того, что обычно при сочинении текста под музыку нужно идти на компромиссы связанные с мелодией, потому что строка должна укладываться в размер ритмического рисунка. На этом альбоме такого ограничения нет, поэтому здесь акцент сделан на тексты. В одном из интервью Дельфин назвал песни «аудио-фильмами», которые можно смотреть где и когда угодно закрыв глаза. Андрей Лысиков (Дельфин): «Это точно не манифест. Это то, кем я являюсь на сегодняшний день. В абсолютно разных смыслах этого слова».
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