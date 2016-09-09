Faith No More - King For A Day... Fool For A Lifetime (0190295973292) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2016
Исполнитель
Faith No More
Альбом (сингл)
KING FOR A DAY...FOOL FOR A LIFETIME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
В наличии
Код товара: 165566
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5 910 руб.
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Коллекция FAITH NO MORE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2016
Исполнитель
Faith No More
Альбом (сингл)
KING FOR A DAY...FOOL FOR A LIFETIME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Faith No More - King For A Day... Fool For A Lifetime (0190295973292) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Get Out
|A2
|Ricochet
|A3
|Evidence
|A4
|The Gentle Art Of Making Enemies
|A5
|Star A.D.
|A6
|Cuckoo For Caca
|B1
|Caralho Voador
|B2
|Ugly In The Morning
|B3
|Digging The Grave
|B4
|Take This Bottle
|B5
|King For A Day
|C1
|What A Day
|C2
|The Last To Know
|C3
|Just A Man
Bonus tracks
|C4
|Absolute Zero
|C5
|Greenfields
|D1
|I Started A Joke
|D2
|Spanish Eyes
|D3
|I Won't Forget You
|D4
|Hippie Jam Song
|D5
|Evidence (Versione Italiana)
|D6
|I Wanna F**k Myself
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2016
Исполнитель
Faith No More
Альбом (сингл)
KING FOR A DAY...FOOL FOR A LIFETIME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Get Out
|A2
|Ricochet
|A3
|Evidence
|A4
|The Gentle Art Of Making Enemies
|A5
|Star A.D.
|A6
|Cuckoo For Caca
|B1
|Caralho Voador
|B2
|Ugly In The Morning
|B3
|Digging The Grave
|B4
|Take This Bottle
|B5
|King For A Day
|C1
|What A Day
|C2
|The Last To Know
|C3
|Just A Man
Bonus tracks
|C4
|Absolute Zero
|C5
|Greenfields
|D1
|I Started A Joke
|D2
|Spanish Eyes
|D3
|I Won't Forget You
|D4
|Hippie Jam Song
|D5
|Evidence (Versione Italiana)
|D6
|I Wanna F**k Myself
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Faith No More - King For A Day... Fool For A Lifetime (0190295973292) виниловая пластинка - по цене 5910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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