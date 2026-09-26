Megadeth - The Sick, The Dying... And The Dead! (0602445124992) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
The Dying... And The Dead!
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617272
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445124992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
The Dying... And The Dead!
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Sick, the Dying... and the Dead!, Life In Hell, Night Stalkers (Feat. Ice T), Dogs of Chernobyl, Sacrifice, Junkie, Psychopathy, Killing Time, Soldier On!, Celebutante, Mission To Mars, We'll Be Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Megadeth - The Sick, The Dying... And The Dead! (0602445124992) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sick, the Dying... and the Dead!, Life In Hell, Night Stalkers (Feat. Ice T), Dogs of Chernobyl, Sacrifice, Junkie, Psychopathy, Killing Time, Soldier On!, Celebutante, Mission To Mars, We'll Be Back
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445124992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
The Dying... And The Dead!
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Sick, the Dying... and the Dead!, Life In Hell, Night Stalkers (Feat. Ice T), Dogs of Chernobyl, Sacrifice, Junkie, Psychopathy, Killing Time, Soldier On!, Celebutante, Mission To Mars, We'll Be Back
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sick, the Dying... and the Dead!, Life In Hell, Night Stalkers (Feat. Ice T), Dogs of Chernobyl, Sacrifice, Junkie, Psychopathy, Killing Time, Soldier On!, Celebutante, Mission To Mars, We'll Be Back
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Megadeth - The Sick, The Dying... And The Dead! (0602445124992) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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