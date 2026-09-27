0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 667329
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка
Погрузитесь в мир мощной рок-музыки с двойным альбомом Awake от легендарной группы Godsmack на виниловой пластинке. Этот релиз является истинным шедевром жанра и отличается интенсивными звуками, мелодиями и исполнительским мастерством. Альбом Awake от Godsmack пробудит вашу страсть к року и заставит вас ощутить всю мощь и энергию этой замечательной группы. Купить виниловую пластинку с этим альбомом - значит получить возможность погрузиться в атмосферу настоящего рок-шоу, которое оставит незабываемые впечатления и воспоминания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в Сплит0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитBryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитAccept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитDeep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитElton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитCeline Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) вини...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитExodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) в...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитBryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитVaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) винил...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитNatacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Погрузитесь в мир мощной рок-музыки с двойным альбомом Awake от легендарной группы Godsmack на виниловой пластинке. Этот релиз является истинным шедевром жанра и отличается интенсивными звуками, мелодиями и исполнительским мастерством. Альбом Awake от Godsmack пробудит вашу страсть к року и заставит вас ощутить всю мощь и энергию этой замечательной группы. Купить виниловую пластинку с этим альбомом - значит получить возможность погрузиться в атмосферу настоящего рок-шоу, которое оставит незабываемые впечатления и воспоминания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка - купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка