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Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка

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Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 1
Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 2
Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 3
Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Песни Человека
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 1
  • Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 2
  • Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 3
  • Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Песни Человека
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Лети, Секрет, Человек, Млечный путь, Во сне Любить сильней, Улитка, Полонез, Пепел, Сон майора
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка

Moroz Records представляет…. Сайд-проект Animal ДжаZ – дуэт Zero People – впервые на виниле!. Альбом «Песни человека» будет издан на коллекционном тяжёлом color blend виниле в конце декабря и станет прекрасным новогодним подарком.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Песни Человека
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Лети, Секрет, Человек, Млечный путь, Во сне Любить сильней, Улитка, Полонез, Пепел, Сон майора
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет…. Сайд-проект Animal ДжаZ – дуэт Zero People – впервые на виниле!. Альбом «Песни человека» будет издан на коллекционном тяжёлом color blend виниле в конце декабря и станет прекрасным новогодним подарком.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zero People - Песни Человека (4640001405891) виниловая пластинка – стоимость товара 3280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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