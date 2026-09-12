Наив - Populism (Red) (4620032917969) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Populism
Жанр
Панк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696004
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4620032917969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Populism
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Антиутопия, Другие, 20 Лет Одиночества, Вверх!, И Снова Осень Интерлюдия, Тройка, Война, Раое сердце, С тобой, На пределе, Женя Любич, Утро
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наив - Populism (Red) (4620032917969) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Populism от культовой российской группы Наив — это уникальное издание, выполненное в ярком красном цвете. Альбом включает в себя мощные и запоминающиеся треки, которые отражают своеобразный стиль и философию коллектива, сделавшего значительный вклад в российскую рок-сцену. Каждая композиция погружает слушателя в атмосферу истинного панк-рока, с острыми текстами и зарядом энергии. Этот альбом станет настоящим украшением вашей виниловой коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться музыкальным наследием группы Наив в самом высоком качестве!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4620032917969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Populism
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Антиутопия, Другие, 20 Лет Одиночества, Вверх!, И Снова Осень Интерлюдия, Тройка, Война, Раое сердце, С тобой, На пределе, Женя Любич, Утро
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка Populism от культовой российской группы Наив — это уникальное издание, выполненное в ярком красном цвете. Альбом включает в себя мощные и запоминающиеся треки, которые отражают своеобразный стиль и философию коллектива, сделавшего значительный вклад в российскую рок-сцену. Каждая композиция погружает слушателя в атмосферу истинного панк-рока, с острыми текстами и зарядом энергии. Этот альбом станет настоящим украшением вашей виниловой коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться музыкальным наследием группы Наив в самом высоком качестве!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Наив - Populism (Red) (4620032917969) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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