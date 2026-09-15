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Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка

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Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - фото 1
Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - фото 2
Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
Invisible
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028324014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
Invisible
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Still Alive, Invisible, A Raincheck on My Demise, Atlantis Rising, To the End Misery, The Wake, One of the Lonely Ones, Worlds Apart, Stalingrad
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Still Alive, Invisible, A Raincheck on My Demise, Atlantis Rising, To the End Misery, The Wake, One of the Lonely Ones, Worlds Apart, Stalingrad



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028324014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
Invisible
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Still Alive, Invisible, A Raincheck on My Demise, Atlantis Rising, To the End Misery, The Wake, One of the Lonely Ones, Worlds Apart, Stalingrad
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Still Alive, Invisible, A Raincheck on My Demise, Atlantis Rising, To the End Misery, The Wake, One of the Lonely Ones, Worlds Apart, Stalingrad


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightingale - Invisible (0198028324014) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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