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Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка

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Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 1
Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 2
Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 3
Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
NAPALM DEATH
Альбом (сингл)
Smear Campaign
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 1
  • Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 2
  • Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 3
  • Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supreme Chaos Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Supreme Chaos
Barcode
[4260688192558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
NAPALM DEATH
Альбом (сингл)
Smear Campaign
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Weltschmerz (Intro), Sink Fast, Let Go, Fatalist, Puritanical Punishment Beating, When All Is Said and Done Freedom Is the Wage of Sin, In Deference, Short-Lived, Identity Crisis, Shattered Existence, Eyes Right Out, Call That an Optionx, Warped Beyond Logic, Rabid Wolves (for Christ), Deaf and Dumbstruck (Intelligent Design), Persona Non Grata, Smear Campaign, Atheist Runt
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Weltschmerz (Intro), Sink Fast, Let Go, Fatalist, Puritanical Punishment Beating, When All Is Said and Done Freedom Is the Wage of Sin, In Deference, Short-Lived, Identity Crisis, Shattered Existence, Eyes Right Out, Call That an Optionx, Warped Beyond Logic, Rabid Wolves (for Christ), Deaf and Dumbstruck (Intelligent Design), Persona Non Grata, Smear Campaign, Atheist Runt



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Supreme Chaos Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Supreme Chaos
Barcode
[4260688192558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
NAPALM DEATH
Альбом (сингл)
Smear Campaign
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Weltschmerz (Intro), Sink Fast, Let Go, Fatalist, Puritanical Punishment Beating, When All Is Said and Done Freedom Is the Wage of Sin, In Deference, Short-Lived, Identity Crisis, Shattered Existence, Eyes Right Out, Call That an Optionx, Warped Beyond Logic, Rabid Wolves (for Christ), Deaf and Dumbstruck (Intelligent Design), Persona Non Grata, Smear Campaign, Atheist Runt
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Weltschmerz (Intro), Sink Fast, Let Go, Fatalist, Puritanical Punishment Beating, When All Is Said and Done Freedom Is the Wage of Sin, In Deference, Short-Lived, Identity Crisis, Shattered Existence, Eyes Right Out, Call That an Optionx, Warped Beyond Logic, Rabid Wolves (for Christ), Deaf and Dumbstruck (Intelligent Design), Persona Non Grata, Smear Campaign, Atheist Runt


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Napalm Death - Smear Campaign (4260688192558) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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