Электробритва Philips S5887/30
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Характеристики
Описание товара Электробритва Philips S5887/30
Электробритва Philips S5887/30 состоит из трех вращающихся дисков, которые закрывают острые бритвенные лезвия. Электробритва за один подход тщательно убирает волосяной покров, особенно короткие волоски, оставляя кожу чистой и неповрежденной. Выбирайте сухой или влажный с применением воды или пены способ бритья с бритвой Philips. Такая особенность делает ее удобной и многофункциональной, а также предполагает использование в нормальных и экстремальных (походных) условиях. Плавающие головки умной бритвы точно повторяют и огибают контуры Вашего лица и шеи, позволяя за один подход удалить или подровнять волосы даже в труднодоступных местах. Электробритва Philips S5887/30 оснащена триммером, который формирует и поддерживает определенную длину и форму волосяного покрова на лице, шее и висках, таким образом создавая Ваш собственный стиль. До 60 минут работы без подзарядки на полной зарядке. Время зарядки 1 час и 5 минут быстрой зарядки. На небольшом экране, расположенном на ручке бритвы, отображаются ее важные характеристики, такие как: зарядка аккумулятора (сколько электробритва еще готова поработать без подзарядки), необходимость очистки (степень загрязнения бритвы). Это позволяет Вам контролировать состояние бритвы и вовремя предотвращать ее разрядку, и возможные поломы и загрязнения.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные
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Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
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