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Электробритва Philips S5887/30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips S5887/30

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Электробритва Philips S5887/30 - фото 1
Электробритва Philips S5887/30 - фото 2
Электробритва Philips S5887/30 - фото 3
Электробритва Philips S5887/30 - фото 4
Электробритва Philips S5887/30 - фото 5
Электробритва Philips S5887/30 - фото 6
Электробритва Philips S5887/30 - фото 7
Электробритва Philips S5887/30 - фото 8
Электробритва Philips S5887/30 - фото 9
Электробритва Philips S5887/30 - фото 10
Электробритва Philips S5887/30 - фото 11
Электробритва Philips S5887/30 - фото 12
Электробритва Philips S5887/30 - фото 13
Электробритва Philips S5887/30 - фото 14
Электробритва Philips S5887/30 - фото 15
Электробритва Philips S5887/30 - фото 16
Электробритва Philips S5887/30 - фото 17
Электробритва Philips S5887/30 - фото 18
Электробритва Philips S5887/30 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 1
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 2
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 3
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 4
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 5
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 6
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 7
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 8
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 9
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 10
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 11
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 12
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 13
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 14
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 15
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 16
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 17
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 18
  • Электробритва Philips S5887/30 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695479
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х16
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Philips S5887/30

Электробритва Philips S5887/30 состоит из трех вращающихся дисков, которые закрывают острые бритвенные лезвия. Электробритва за один подход тщательно убирает волосяной покров, особенно короткие волоски, оставляя кожу чистой и неповрежденной. Выбирайте сухой или влажный с применением воды или пены способ бритья с бритвой Philips. Такая особенность делает ее удобной и многофункциональной, а также предполагает использование в нормальных и экстремальных (походных) условиях. Плавающие головки умной бритвы точно повторяют и огибают контуры Вашего лица и шеи, позволяя за один подход удалить или подровнять волосы даже в труднодоступных местах. Электробритва Philips S5887/30 оснащена триммером, который формирует и поддерживает определенную длину и форму волосяного покрова на лице, шее и висках, таким образом создавая Ваш собственный стиль. До 60 минут работы без подзарядки на полной зарядке. Время зарядки 1 час и 5 минут быстрой зарядки. На небольшом экране, расположенном на ручке бритвы, отображаются ее важные характеристики, такие как: зарядка аккумулятора (сколько электробритва еще готова поработать без подзарядки), необходимость очистки (степень загрязнения бритвы). Это позволяет Вам контролировать состояние бритвы и вовремя предотвращать ее разрядку, и возможные поломы и загрязнения.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S5887/30




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
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Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Philips S5887/30 состоит из трех вращающихся дисков, которые закрывают острые бритвенные лезвия. Электробритва за один подход тщательно убирает волосяной покров, особенно короткие волоски, оставляя кожу чистой и неповрежденной. Выбирайте сухой или влажный с применением воды или пены способ бритья с бритвой Philips. Такая особенность делает ее удобной и многофункциональной, а также предполагает использование в нормальных и экстремальных (походных) условиях. Плавающие головки умной бритвы точно повторяют и огибают контуры Вашего лица и шеи, позволяя за один подход удалить или подровнять волосы даже в труднодоступных местах. Электробритва Philips S5887/30 оснащена триммером, который формирует и поддерживает определенную длину и форму волосяного покрова на лице, шее и висках, таким образом создавая Ваш собственный стиль. До 60 минут работы без подзарядки на полной зарядке. Время зарядки 1 час и 5 минут быстрой зарядки. На небольшом экране, расположенном на ручке бритвы, отображаются ее важные характеристики, такие как: зарядка аккумулятора (сколько электробритва еще готова поработать без подзарядки), необходимость очистки (степень загрязнения бритвы). Это позволяет Вам контролировать состояние бритвы и вовремя предотвращать ее разрядку, и возможные поломы и загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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