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Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)

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Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 1
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 2
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 3
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 4
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 5
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 6
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
9
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Материал подошвы утюжка
тефлон
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 1
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 2
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 3
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 4
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 5
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 6
  • Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 265 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
9
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Материал подошвы утюжка
тефлон
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
12.6x36.0x10.0 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)

Универсальное гибридное устройство 2 в 1, сочетающее в себе функции классического утюга для сухого глажения и мощного вертикального отпаривателя. Мощность 1800 Вт обеспечивает рекордный нагрев подошвы всего за 9 секунд. Имеет качественное тефлоновое покрытие подошвы, информативный LED-дисплей, встроенную защиту от накипи, противокапельную систему «капля-стоп» и бак для воды на 200 мл.

Отзывы о товаре Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
9
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Материал подошвы утюжка
тефлон
Вешалка для одежды
нет
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Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
12.6x36.0x10.0 см
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное гибридное устройство 2 в 1, сочетающее в себе функции классического утюга для сухого глажения и мощного вертикального отпаривателя. Мощность 1800 Вт обеспечивает рекордный нагрев подошвы всего за 9 секунд. Имеет качественное тефлоновое покрытие подошвы, информативный LED-дисплей, встроенную защиту от накипи, противокапельную систему «капля-стоп» и бак для воды на 200 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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