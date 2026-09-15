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Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка

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Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка - фото 1
Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка - фото 1
  • Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692727
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602508161001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Foreigner Suite, The Hurt, How Many Times, Later, 100 I Dream
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание Foreigner — седьмого студийного альбома британского музыканта Кэта Стивенса, выпущенного первоначально в 1973 году. Издание на виниле 180 г.. На этой пластинке Кэт Стивенс отходит от своего преимущественно акустического звучания и демонстрирует свою любовь к R&amp;amp;amp;amp;B и соул-музыке. Это можно услышать, в том числе, на сингле «The Hurt». «Foreigner» был спродюсирован исключительно самим Стивенсом и записан в основном на Ямайке со звездной группой. Для этого релиза альбом был ремастирован и сопровождается 20-страничным буклетом. Это эксклюзивное лимитированное издание содержит специальные иллюстрации из тиража 1973 года, первоначально выпущенного только в США.

Отзывы о товаре Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602508161001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Foreigner Suite, The Hurt, How Many Times, Later, 100 I Dream
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированное переиздание Foreigner — седьмого студийного альбома британского музыканта Кэта Стивенса, выпущенного первоначально в 1973 году. Издание на виниле 180 г.. На этой пластинке Кэт Стивенс отходит от своего преимущественно акустического звучания и демонстрирует свою любовь к R&amp;amp;amp;amp;B и соул-музыке. Это можно услышать, в том числе, на сингле «The Hurt». «Foreigner» был спродюсирован исключительно самим Стивенсом и записан в основном на Ямайке со звездной группой. Для этого релиза альбом был ремастирован и сопровождается 20-страничным буклетом. Это эксклюзивное лимитированное издание содержит специальные иллюстрации из тиража 1973 года, первоначально выпущенного только в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cat Stevens - Foreigner (0602508161001) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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