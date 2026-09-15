Top.Mail.Ru
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
David Bowie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692723
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465598902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
David Bowie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uncle Arthur, Sell Me A Coat, Rubber Band, Love You Till Tuesday, There Is A Happy Land, We Are Hungry Men, When I Live My Dream, Little Bombardier, Silly Boy Blue, Come And Buy My Toys, Join The Gang, She’s Got Medals, Maids Of Bond Street, Gravedigger, Rubber Band, The London Boys, The Laughing Gnome, The Gospel According To Tony Day, Love You Till Tuesday, Did You Ever Have A Dream, When I Live My Dream, Let Me Sleep Beside You, Karma Man, In The Heat Of The Morning, London Bye Ta-Ta, When I’
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка

Новаторский дебютный альбом Дэвида Боуи переживает яркое возрождение благодаря переизданию, включающему эксклюзивные треклисты, которые порадуют старых и новых поклонников. Лимитированное издание на двойном виниле эксклюзивного цвета.. Критики того времени высказали следующие мнения: NME оценил свежее звучание Боуи как очень освежающее насквозь и назвал его очень многообещающим талантом. Melody Maker оценил альбом как исключительно полезную коллекцию с отличным продюсированием и выразил удивление, что Боуи до сих пор не оказал большего влияния на поп-сцену. Disc &amp;amp; Music Echo, тем временем, восторженно отзывается об альбоме, описывая его как замечательный, творческий дебютный альбом 19-летнего лондонца и называя Боуи новым талантом, который заслуживает внимания. Благодаря таким проницательным отзывам это переиздание обещает оживить раннее наследие Боуи и познакомить новое поколение слушателей с его провидческим артистизмом.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465598902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
David Bowie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uncle Arthur, Sell Me A Coat, Rubber Band, Love You Till Tuesday, There Is A Happy Land, We Are Hungry Men, When I Live My Dream, Little Bombardier, Silly Boy Blue, Come And Buy My Toys, Join The Gang, She’s Got Medals, Maids Of Bond Street, Gravedigger, Rubber Band, The London Boys, The Laughing Gnome, The Gospel According To Tony Day, Love You Till Tuesday, Did You Ever Have A Dream, When I Live My Dream, Let Me Sleep Beside You, Karma Man, In The Heat Of The Morning, London Bye Ta-Ta, When I’
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новаторский дебютный альбом Дэвида Боуи переживает яркое возрождение благодаря переизданию, включающему эксклюзивные треклисты, которые порадуют старых и новых поклонников. Лимитированное издание на двойном виниле эксклюзивного цвета.. Критики того времени высказали следующие мнения: NME оценил свежее звучание Боуи как очень освежающее насквозь и назвал его очень многообещающим талантом. Melody Maker оценил альбом как исключительно полезную коллекцию с отличным продюсированием и выразил удивление, что Боуи до сих пор не оказал большего влияния на поп-сцену. Disc &amp;amp; Music Echo, тем временем, восторженно отзывается об альбоме, описывая его как замечательный, творческий дебютный альбом 19-летнего лондонца и называя Боуи новым талантом, который заслуживает внимания. Благодаря таким проницательным отзывам это переиздание обещает оживить раннее наследие Боуи и познакомить новое поколение слушателей с его провидческим артистизмом.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - David Bowie (0602465598902) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...