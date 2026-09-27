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Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 1
Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 2
Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 3
Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 4
Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 5
Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 1
  • Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 2
  • Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 3
  • Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 4
  • Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 5
  • Виниловая пластинка Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка

Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле.. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Heres To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле.. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Heres To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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