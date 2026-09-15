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Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка

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Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
PowerNerd
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка - фото 1
  • Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка - фото 2
  • Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
#Inside Out
Barcode
[0198028139519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
PowerNerd
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
PowerNerd, Falling Apart, Knuckledragger, Gratitude, Dreams of Light, Ubelia, Jainism, Younger Lover, Glacier, Goodbye, Ruby Quaker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка

Карьера Девина Таунсенда охватывает множество разных эпох. Он был фронтменом группы Strapping Young Lad, краеугольным камнем Devin Townsend Project и соавтором кантри-дуэта Casualties of Cool, развивая при этом свой плодотворный и получивший признание сольный проект. Теперь новейшая эра начинается с PowerNerd: лаконичной, но все же прогрессивной пластинки, которая черпает вдохновение из детской любви ее вдохновителя к винтажному року. С того момента, как заглавный трек зажигает пластинку ревом «PowerNerd!», 28-й студийный проект Девина – это галоп мелодий, шума и эмоций. Открывающий трек и «Knuckledragger» — это тотальные, высокоскоростные буйства, их воздействие усиливается фирменным стилем продакшна. Однако эта агрессия – далеко не единственное, что проявляется в 11 треках PowerNerd. «Dreams of Light» — это запоминающаяся и динамичная четырехминутная баллада. «Younger Lover» успокаивается от взрывного начала к пышным куплетам синтезаторов и вокала, а «Falling Apart» и «Jainism» добавляют текстуру за текстурой поверх мягких акустических вступлений. Поскольку каждая песня также имеет неотразимый хук в своей основе, Девин, несомненно, создал душевную классику рок-альбома.

Отзывы о товаре Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
#Inside Out
Barcode
[0198028139519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
PowerNerd
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
PowerNerd, Falling Apart, Knuckledragger, Gratitude, Dreams of Light, Ubelia, Jainism, Younger Lover, Glacier, Goodbye, Ruby Quaker
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Карьера Девина Таунсенда охватывает множество разных эпох. Он был фронтменом группы Strapping Young Lad, краеугольным камнем Devin Townsend Project и соавтором кантри-дуэта Casualties of Cool, развивая при этом свой плодотворный и получивший признание сольный проект. Теперь новейшая эра начинается с PowerNerd: лаконичной, но все же прогрессивной пластинки, которая черпает вдохновение из детской любви ее вдохновителя к винтажному року. С того момента, как заглавный трек зажигает пластинку ревом «PowerNerd!», 28-й студийный проект Девина – это галоп мелодий, шума и эмоций. Открывающий трек и «Knuckledragger» — это тотальные, высокоскоростные буйства, их воздействие усиливается фирменным стилем продакшна. Однако эта агрессия – далеко не единственное, что проявляется в 11 треках PowerNerd. «Dreams of Light» — это запоминающаяся и динамичная четырехминутная баллада. «Younger Lover» успокаивается от взрывного начала к пышным куплетам синтезаторов и вокала, а «Falling Apart» и «Jainism» добавляют текстуру за текстурой поверх мягких акустических вступлений. Поскольку каждая песня также имеет неотразимый хук в своей основе, Девин, несомненно, создал душевную классику рок-альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Devin Townsend - Powernerd (0198028139519) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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