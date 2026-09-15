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Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка

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Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 1
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 2
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 3
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 4
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 5
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 6
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Wilson
Альбом (сингл)
Hackensack West
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 1
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 2
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 3
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 4
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 5
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 6
  • Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cohearent Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cohearent
Barcode
[0198168647844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Wilson
Альбом (сингл)
Hackensack West
Жанр
Jazz
Трек-лист
Daido, Verdesse, Sunday, The Lands, Marlene, Hackensack West
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Anthony Wilson / Hackensack West (1LP) предлагает слушателям уникальное сочетание джаза и современного звучания, демонстрируя мастерство гитариста и композитора. Этот альбом наполнен атмосферой, которая пробуждает чувства и вдохновляет. В каждом треке вы сможете почувствовать глубокую музыкальную историю, которую рассказывает Уилсон. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию эту жемчужину музыкального искусства.

Отзывы о товаре Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cohearent Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cohearent
Barcode
[0198168647844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Wilson
Альбом (сингл)
Hackensack West
Жанр
Jazz
Трек-лист
Daido, Verdesse, Sunday, The Lands, Marlene, Hackensack West
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Anthony Wilson / Hackensack West (1LP) предлагает слушателям уникальное сочетание джаза и современного звучания, демонстрируя мастерство гитариста и композитора. Этот альбом наполнен атмосферой, которая пробуждает чувства и вдохновляет. В каждом треке вы сможете почувствовать глубокую музыкальную историю, которую рассказывает Уилсон. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию эту жемчужину музыкального искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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