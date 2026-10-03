Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка
Idle Moments — альбом американского джазового гитариста Гранта Грина, записанный в 1963 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1965 году. Вместе с Грином можно услышать тенор-саксофониста Джо Хендерсона, вибрафониста Бобби Хатчерсона, пианиста Дюка Пирсона, басиста Боба Крэншоу и барабанщика Эла Хэрвуда. Большинство критиков признают «Idle Moments» главным и лучшим альбомом Гранта Грина. Время и проблемы, кажется, тают в течение пятнадцати захватывающих минут заглавного трека «Idle Moments». По мере того, как произведение неспешно раскрывается, все уникальные краски ансамбля раскрывают себя с проникновенной гитарой Грина, к которой присоединяются элегантное фортепиано Дюка Пирсона, кристаллический вибрафон Бобби Хатчерсона, успокаивающий контрабас Боба Крэншоу, тонкие барабаны Эла Хэрвуда и великолепный тенор-саксофон Джо Хендерсона. Темп ускоряется в остальной части этого потрясающего сета, включая проворную «Jean de Fleur» Грина, блюзовую интерпретацию стандарта Джона Льюиса «Django» и драйвовое исполнение «Nomad» Дюка Пирсона.
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