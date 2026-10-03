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Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка

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Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 5
Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 6
Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Idle Moments
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 5
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 6
  • Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692571
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Idle Moments
Жанр
Jazz
Трек-лист
Idle Moments, Jean De Fleur, Django, Nomad
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка

Idle Moments — альбом американского джазового гитариста Гранта Грина, записанный в 1963 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1965 году. Вместе с Грином можно услышать тенор-саксофониста Джо Хендерсона, вибрафониста Бобби Хатчерсона, пианиста Дюка Пирсона, басиста Боба Крэншоу и барабанщика Эла Хэрвуда. Большинство критиков признают «Idle Moments» главным и лучшим альбомом Гранта Грина. Время и проблемы, кажется, тают в течение пятнадцати захватывающих минут заглавного трека «Idle Moments». По мере того, как произведение неспешно раскрывается, все уникальные краски ансамбля раскрывают себя с проникновенной гитарой Грина, к которой присоединяются элегантное фортепиано Дюка Пирсона, кристаллический вибрафон Бобби Хатчерсона, успокаивающий контрабас Боба Крэншоу, тонкие барабаны Эла Хэрвуда и великолепный тенор-саксофон Джо Хендерсона. Темп ускоряется в остальной части этого потрясающего сета, включая проворную «Jean de Fleur» Грина, блюзовую интерпретацию стандарта Джона Льюиса «Django» и драйвовое исполнение «Nomad» Дюка Пирсона.

Отзывы о товаре Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Idle Moments
Жанр
Jazz
Трек-лист
Idle Moments, Jean De Fleur, Django, Nomad
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Описание
Idle Moments — альбом американского джазового гитариста Гранта Грина, записанный в 1963 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1965 году. Вместе с Грином можно услышать тенор-саксофониста Джо Хендерсона, вибрафониста Бобби Хатчерсона, пианиста Дюка Пирсона, басиста Боба Крэншоу и барабанщика Эла Хэрвуда. Большинство критиков признают «Idle Moments» главным и лучшим альбомом Гранта Грина. Время и проблемы, кажется, тают в течение пятнадцати захватывающих минут заглавного трека «Idle Moments». По мере того, как произведение неспешно раскрывается, все уникальные краски ансамбля раскрывают себя с проникновенной гитарой Грина, к которой присоединяются элегантное фортепиано Дюка Пирсона, кристаллический вибрафон Бобби Хатчерсона, успокаивающий контрабас Боба Крэншоу, тонкие барабаны Эла Хэрвуда и великолепный тенор-саксофон Джо Хендерсона. Темп ускоряется в остальной части этого потрясающего сета, включая проворную «Jean de Fleur» Грина, блюзовую интерпретацию стандарта Джона Льюиса «Django» и драйвовое исполнение «Nomad» Дюка Пирсона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - Idle Moments (coloured) (0602465117455) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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