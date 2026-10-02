The Beastie Boys - Paul's Boutique (0602577057847) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 401655
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 660 руб.
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Коллекция Beastie Boys, The
Коллекция Beastie Boys, The
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beastie Boys - Paul's Boutique (0602577057847) виниловая пластинка
Track List
|A1
|To All The Girls
|1:28
|A2
|Shake Your Rump
|3:19
|A3
|Johnny Rayall
|3:00
|A4
|Egg Man
|2:57
|A5
|High Plains Drifter
|4:13
|A6
|The Sounds of Science
|3:11
|A7
|3-Minute Rule
|3:39
|A8
|Hey Ladies
|3:47
|B1
|5-Piece Chicken Dinner
|0:23
|B2
|Looking Down The Barrel Of A Gun
|3:38
|B3
|Car Thief
|3:39
|B4
|What Comes Around
|3:07
|B5
|Shadrach
|4:07
|B6
|Ask For Janice
|0:11
|B7
|B-Boy Bouillabaisse
|12:33
|B7(a)
|59 Chrystie Street
|B7(b)
|Get on The Mic
|B7(c)
|Stop That Train
|B7(d)
|A Year And A Day
|B7(e)
|Hello Brooklyn
|B7(f)
|Dropping Names
|B7(g)
|Lay It On Me
|B7(h)
|Mike On The Mic
|B7(i)
|A.W.O.L
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|To All The Girls
|1:28
|A2
|Shake Your Rump
|3:19
|A3
|Johnny Rayall
|3:00
|A4
|Egg Man
|2:57
|A5
|High Plains Drifter
|4:13
|A6
|The Sounds of Science
|3:11
|A7
|3-Minute Rule
|3:39
|A8
|Hey Ladies
|3:47
|B1
|5-Piece Chicken Dinner
|0:23
|B2
|Looking Down The Barrel Of A Gun
|3:38
|B3
|Car Thief
|3:39
|B4
|What Comes Around
|3:07
|B5
|Shadrach
|4:07
|B6
|Ask For Janice
|0:11
|B7
|B-Boy Bouillabaisse
|12:33
|B7(a)
|59 Chrystie Street
|B7(b)
|Get on The Mic
|B7(c)
|Stop That Train
|B7(d)
|A Year And A Day
|B7(e)
|Hello Brooklyn
|B7(f)
|Dropping Names
|B7(g)
|Lay It On Me
|B7(h)
|Mike On The Mic
|B7(i)
|A.W.O.L
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Beastie Boys - Paul's Boutique (0602577057847) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beastie Boys - Paul's Boutique (0602577057847) виниловая пластинка