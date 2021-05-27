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Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка

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Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 1
Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 2
Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 3
Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 4
Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Night Visions
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 1
  • Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 2
  • Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 3
  • Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 4
  • Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402260
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Коллекция Imagine Dragons
filter_none Товар входит в коллекцию Imagine Dragons

Коллекция Imagine Dragons


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602537158904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Night Visions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Radioactive, Tiptoe, It's Time, Demons, On Top Of The World, Amsterdam, Hear Me, Every Night, Bleeding Out, Underdog, Nothing Left To Say / Rocks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка

Track List

A1Radioactive3:07
A2Tiptoe3:14
A3It's Time4:00
A4Demons2:58
A5On Top Of The World3:12
A6Amsterdam4:01
B1Hear Me3:55
B2Every Night3:37
B3Bleeding Out3:43
B4Underdog3:29
B5Nothing Left To Say / Rocks8:58



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка

27.05.2021
Рустам

Достоинства:
Хороший альбом, простой оформление, по качеству звука - вышка! Доставили в срок, брал по акции, вышло очень выгодно. Спасибо.

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602537158904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Night Visions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Radioactive, Tiptoe, It's Time, Demons, On Top Of The World, Amsterdam, Hear Me, Every Night, Bleeding Out, Underdog, Nothing Left To Say / Rocks
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Radioactive3:07
A2Tiptoe3:14
A3It's Time4:00
A4Demons2:58
A5On Top Of The World3:12
A6Amsterdam4:01
B1Hear Me3:55
B2Every Night3:37
B3Bleeding Out3:43
B4Underdog3:29
B5Nothing Left To Say / Rocks8:58


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.05.2021
Рустам

Достоинства:
Хороший альбом, простой оформление, по качеству звука - вышка! Доставили в срок, брал по акции, вышло очень выгодно. Спасибо.

Недостатки:
Нет


Imagine Dragons - Night Visions (0602537158904) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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