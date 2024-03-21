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Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 1
Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 2
Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 3
Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 4
Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 5
Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 1
  • Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 2
  • Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 3
  • Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 4
  • Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 5
  • Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402259
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка

Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Артём Я.

Достоинства:


Комментарий:
Восхитительное качество звучания. Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, пластинка супер)
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка отличная! Советую
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2021
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Комментарии излишни, легендарный альбом легендарных ребят. Звучит превосходно, царапин нет
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2021
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хитовый альбом, хорошее качество винила и конверта. Быстрая доставка.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Артём Я.

Достоинства:


Комментарий:
Восхитительное качество звучания. Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, пластинка супер)
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка отличная! Советую
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2021
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Комментарии излишни, легендарный альбом легендарных ребят. Звучит превосходно, царапин нет
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2021
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хитовый альбом, хорошее качество винила и конверта. Быстрая доставка.


Imagine Dragons - Evolve (0602557691733) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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