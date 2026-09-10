The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Dirty Work
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402951
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508773280]
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Dirty Work
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка
Track List
|A1
|One Hit (To The Body)
|4:43
|A2
|Fight
|3:08
|A3
|Harlem Shuffle
|3:24
|A4
|Hold Back
|3:55
|A5
|Too Rude
|3:18
|B1
|Winning Ugly
|4:30
|B2
|Back To Zero
|4:12
|B3
|Dirty Work
|3:53
|B4
|Had It With You
|3:18
|B5
|Sleep Tonight
|5:09
|B6
|Key To The Highway
|0:33
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508773280]
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Dirty Work
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|One Hit (To The Body)
|4:43
|A2
|Fight
|3:08
|A3
|Harlem Shuffle
|3:24
|A4
|Hold Back
|3:55
|A5
|Too Rude
|3:18
|B1
|Winning Ugly
|4:30
|B2
|Back To Zero
|4:12
|B3
|Dirty Work
|3:53
|B4
|Had It With You
|3:18
|B5
|Sleep Tonight
|5:09
|B6
|Key To The Highway
|0:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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