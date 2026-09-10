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The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Dirty Work
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402951
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Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508773280]
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Dirty Work
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка

Track List

A1One Hit (To The Body)4:43
A2Fight3:08
A3Harlem Shuffle3:24
A4Hold Back3:55
A5Too Rude3:18
B1Winning Ugly4:30
B2Back To Zero4:12
B3Dirty Work3:53
B4Had It With You3:18
B5Sleep Tonight5:09
B6Key To The Highway0:33

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Dirty Work (Half Speed) (0602508773280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508773280]
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Dirty Work
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1One Hit (To The Body)4:43
A2Fight3:08
A3Harlem Shuffle3:24
A4Hold Back3:55
A5Too Rude3:18
B1Winning Ugly4:30
B2Back To Zero4:12
B3Dirty Work3:53
B4Had It With You3:18
B5Sleep Tonight5:09
B6Key To The Highway0:33
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Доставка
Отзывы


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