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Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious In Action
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious In Action
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Light Blue, Coming On The Hudson, Rhythm-A-Ning, Epistrophy, Blue Monk, Evidence, Epistrophy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка

Thelonious in Action был записан вживую в Five Spot Caf? на Манхэттене 7 августа 1958 года. Five Spot, одно из самых известных джазовых залов Нью-Йорка, было местом, где Монк впервые оказался в центре внимания. Ему аккомпанировали тенор-саксофонист Джонни Гриффин, барабанщик Рой Хейнс и басист Ахмед Абдул-Малик. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious In Action
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Light Blue, Coming On The Hudson, Rhythm-A-Ning, Epistrophy, Blue Monk, Evidence, Epistrophy
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Thelonious in Action был записан вживую в Five Spot Caf? на Манхэттене 7 августа 1958 года. Five Spot, одно из самых известных джазовых залов Нью-Йорка, было местом, где Монк впервые оказался в центре внимания. Ему аккомпанировали тенор-саксофонист Джонни Гриффин, барабанщик Рой Хейнс и басист Ахмед Абдул-Малик. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - Thelonious In Action (Analogue) (0753088019012) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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