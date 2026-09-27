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King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка

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King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 3
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 4
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 5
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 6
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 7
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 3
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 4
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 5
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 6
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 7
  • King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка

Masquerade of Madness был первоначально выпущен в качестве цифрового сингла 8 ноября 2019 года. 3-трековый LP включает в себя Masquerade of Madness, Welcome Home (Live at Graspop) и Arrival (Live at Graspop), все они впервые доступны на виниле.. King Diamond, пожалуй, самая узнаваемая и плодовитая личность в хэви-метале. Почитаемый такими большими иконами, как Metallica и Pantera, и вдохновляющий новичков, таких как Goatwhore, King Diamond, человек и группа, оставили неизгладимый след в истории хэви-метала.

Отзывы о товаре King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Masquerade of Madness был первоначально выпущен в качестве цифрового сингла 8 ноября 2019 года. 3-трековый LP включает в себя Masquerade of Madness, Welcome Home (Live at Graspop) и Arrival (Live at Graspop), все они впервые доступны на виниле.. King Diamond, пожалуй, самая узнаваемая и плодовитая личность в хэви-метале. Почитаемый такими большими иконами, как Metallica и Pantera, и вдохновляющий новичков, таких как Goatwhore, King Diamond, человек и группа, оставили неизгладимый след в истории хэви-метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - Masquerade Of Madness (V12) (0039841608311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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