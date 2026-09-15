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MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка

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MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 1
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 2
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 3
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 4
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 5
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 6
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 7
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 8
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 9
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 10
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 11
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 12
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
Heavy Lifting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 1
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 2
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 3
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 4
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 5
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 6
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 7
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 8
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 9
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 10
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 11
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 12
  • MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759193104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
Heavy Lifting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heavy Lifting, Barbarians At The Gate, Change, No Change, The Edge Of The Switchblade, Black Boots, I Am The Fun (The Phoney), Twenty-Five Miles, Because Of Your Car, Boys Who Play With Matches, Blind Eye, Cant Be Found, Blessed Release, Hit It Hard, Ramblin Rose, Kick Out The Jams, Come Together, Motor City Is Burning, Borderline, Gotta Keep Movin, Future/ Now, Poison, Shakin Street, Sister Anne
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка

Heavy Lifting — студийный альбом 2024 года от пионеров панк-рока из Детройта MC5. MC5 нарушают 53-летнее молчание с момента выхода их последнего альбома в 1971 году, отмечая монументальное возвращение с новой, оригинальной музыкой. Издание на двойном виниле.

Отзывы о товаре MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759193104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
Heavy Lifting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heavy Lifting, Barbarians At The Gate, Change, No Change, The Edge Of The Switchblade, Black Boots, I Am The Fun (The Phoney), Twenty-Five Miles, Because Of Your Car, Boys Who Play With Matches, Blind Eye, Cant Be Found, Blessed Release, Hit It Hard, Ramblin Rose, Kick Out The Jams, Come Together, Motor City Is Burning, Borderline, Gotta Keep Movin, Future/ Now, Poison, Shakin Street, Sister Anne
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Heavy Lifting — студийный альбом 2024 года от пионеров панк-рока из Детройта MC5. MC5 нарушают 53-летнее молчание с момента выхода их последнего альбома в 1971 году, отмечая монументальное возвращение с новой, оригинальной музыкой. Издание на двойном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


MC5 - Heavy Lifting/ MC50 Live (4029759193104) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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