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Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN

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Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN - фото 1
Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN - фото 2
Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7450
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691977
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7450
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4.6x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
65х58х18
Вес, кг.
13.9

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN

Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Безопасное управление Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи. Тип: Встраиваемая техника Тип панели: Газ на стекле Дизайн: Современный Коллекция: Газ на стекле Ширина: 60 см Материал поверхности: Стекло Цвет: Черный Варианты цвета: Черный Бежевый Белый Цвет регуляторов: Нержавеющая сталь Материал регуляторов: Металл Конфорки: 4 Специальные конфорки: WOK-конфорка Держатели посуды: Чугунные Газ-контроль: Да Электроподжиг: Да Аксессуары в комплекте: Подставка WOK Адаптер для кофейника Дополнительные особенности: Скошенный передний край Вилка питания: Да Шнур питания: Да Длина шнура питания (м): 1.35 Левая дальняя конфорка (кВт): 1.7 Левая ближняя конфорка (кВт): 3.1 Правая дальняя конфорка (кВт): 1.7 Правая ближняя конфорка (кВт): 0.95 Сверхмощная конфорка (кВт): Нет Расположение трубы подключения: Справа Диаметр трубы подключения: 1/2'' Вид подключения газа: Природный/Сжиженный Адаптер под сжиженный газ: Да Жиклеры под сжиженный газ: Да Габариты (ВхШхГ) (мм): 46x590x520 Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): 30x560х490 Срок гарантии: 24 мес

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7450
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4.6x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Безопасное управление Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи. Тип: Встраиваемая техника Тип панели: Газ на стекле Дизайн: Современный Коллекция: Газ на стекле Ширина: 60 см Материал поверхности: Стекло Цвет: Черный Варианты цвета: Черный Бежевый Белый Цвет регуляторов: Нержавеющая сталь Материал регуляторов: Металл Конфорки: 4 Специальные конфорки: WOK-конфорка Держатели посуды: Чугунные Газ-контроль: Да Электроподжиг: Да Аксессуары в комплекте: Подставка WOK Адаптер для кофейника Дополнительные особенности: Скошенный передний край Вилка питания: Да Шнур питания: Да Длина шнура питания (м): 1.35 Левая дальняя конфорка (кВт): 1.7 Левая ближняя конфорка (кВт): 3.1 Правая дальняя конфорка (кВт): 1.7 Правая ближняя конфорка (кВт): 0.95 Сверхмощная конфорка (кВт): Нет Расположение трубы подключения: Справа Диаметр трубы подключения: 1/2'' Вид подключения газа: Природный/Сжиженный Адаптер под сжиженный газ: Да Жиклеры под сжиженный газ: Да Габариты (ВхШхГ) (мм): 46x590x520 Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): 30x560х490 Срок гарантии: 24 мес
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