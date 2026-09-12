Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN
Korting HGG 6805 CN — газовая варочная панель шириной 60 см с четырьмя конфорками. Модель с поверхностью из термостойкого закаленного стекла черного цвета со скошенным передним краем универсальна — она будет уместна в любой кухне. Сзади во втором ряду находится быстрая конфорка мощностью 2,8 кВт. Кроме нее, для приготовления пищи можно использовать две стандартные конфорки мощностью по 1,7 кВт и вспомогательную конфорку, на которой, в частности, можно готовить кофе в кофейнике при помощи специального адаптора. Для размещения посуды предназначены раздельные чугунные решетки, которые пригодны для мытья в посудомоечной машине. Поворотные переключатели с металлическими рукоятками служат для бессупенчатой регулировки интенсивности пламени. Для включения горелок не нужны зажигалки или спички — достаточно задействовать электроподжиг одним поворотом рукоятки. Варочная панель оснащена системой защиты от утечек «Газ-контроль» — она приостанавливает подачу газа, если пламя случайно погаснет от сквозняка, попадания влаги или перерывов в газоснабжении. Варочная панель Кортинг HGG 6805 CN может работать от баллонного газа —для подключения к баллону она комплектуется набором форсунок. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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