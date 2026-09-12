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Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN

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Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 1
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 2
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 3
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 4
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 5
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 6
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 7
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 8
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 9
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 10
Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7150
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 4
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 5
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 6
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 7
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 8
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 9
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 10
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691976
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7150
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4.6x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
65х58х17
Вес, кг.
13.6

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN

Korting HGG 6805 CN — газовая варочная панель шириной 60 см с четырьмя конфорками. Модель с поверхностью из термостойкого закаленного стекла черного цвета со скошенным передним краем универсальна — она будет уместна в любой кухне. Сзади во втором ряду находится быстрая конфорка мощностью 2,8 кВт. Кроме нее, для приготовления пищи можно использовать две стандартные конфорки мощностью по 1,7 кВт и вспомогательную конфорку, на которой, в частности, можно готовить кофе в кофейнике при помощи специального адаптора. Для размещения посуды предназначены раздельные чугунные решетки, которые пригодны для мытья в посудомоечной машине. Поворотные переключатели с металлическими рукоятками служат для бессупенчатой регулировки интенсивности пламени. Для включения горелок не нужны зажигалки или спички — достаточно задействовать электроподжиг одним поворотом рукоятки. Варочная панель оснащена системой защиты от утечек «Газ-контроль» — она приостанавливает подачу газа, если пламя случайно погаснет от сквозняка, попадания влаги или перерывов в газоснабжении. Варочная панель Кортинг HGG 6805 CN может работать от баллонного газа —для подключения к баллону она комплектуется набором форсунок. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 6805 CN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7150
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4.6x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Korting HGG 6805 CN — газовая варочная панель шириной 60 см с четырьмя конфорками. Модель с поверхностью из термостойкого закаленного стекла черного цвета со скошенным передним краем универсальна — она будет уместна в любой кухне. Сзади во втором ряду находится быстрая конфорка мощностью 2,8 кВт. Кроме нее, для приготовления пищи можно использовать две стандартные конфорки мощностью по 1,7 кВт и вспомогательную конфорку, на которой, в частности, можно готовить кофе в кофейнике при помощи специального адаптора. Для размещения посуды предназначены раздельные чугунные решетки, которые пригодны для мытья в посудомоечной машине. Поворотные переключатели с металлическими рукоятками служат для бессупенчатой регулировки интенсивности пламени. Для включения горелок не нужны зажигалки или спички — достаточно задействовать электроподжиг одним поворотом рукоятки. Варочная панель оснащена системой защиты от утечек «Газ-контроль» — она приостанавливает подачу газа, если пламя случайно погаснет от сквозняка, попадания влаги или перерывов в газоснабжении. Варочная панель Кортинг HGG 6805 CN может работать от баллонного газа —для подключения к баллону она комплектуется набором форсунок. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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