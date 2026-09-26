Электрическая варочная панель Electrolux EHF6547FXK
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Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3.8x56x52 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
67х60х12
Вес, кг.
9.1
Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux EHF6547FXK
тип панели: электрическая, количество конфорок: 4, материал панели: стеклокерамика, установка: независимая, переключатели: сенсорные, ширина: 59 см, глубина: 52 см, специальные конфорки: Hi Light, керамическая, с овальной зоной нагрева, трехконтурная, безопасность: защитное отключение конфорок, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, функции: кратковременная пауза, таймер
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3.8x56x52 см
Страна производитель
Германия
тип панели: электрическая, количество конфорок: 4, материал панели: стеклокерамика, установка: независимая, переключатели: сенсорные, ширина: 59 см, глубина: 52 см, специальные конфорки: Hi Light, керамическая, с овальной зоной нагрева, трехконтурная, безопасность: защитное отключение конфорок, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, функции: кратковременная пауза, таймер
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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