Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB

Варочная панель Korting HG 674 CTRB выполнена в дизайне Calabria и привлекает внимание элегантным цветом слоновой кости. Внешний вид подчеркнут бронзовой фурнитурой, что придаёт прибору дорогой и тёплый характер. Безрамочная обработка края делает рабочую поверхность визуально лёгкой и обеспечивает плотную стыковку с столешницей. Чугунные решётки добавляют индустриальную надёжность и выглядят солидно на фоне эмалированной стали. Габариты панели составляют 4?59?52 см, а для встраивания потребуется ниша 56?49 см. Независимая конструкция совместима с накладной установкой, что даёт свободу планировки кухни. Масса 11,3 кг облегчает монтаж и транспортировку, а длина кабеля 1,2 м типична для подключения к сети. Ширина встраивания 56 см и глубина 49 см предназначены для стандартных кухонных кухонных столешниц. Рабочая поверхность выполнена из эмалированной стали, которая устойчива к пятнам и легко очищается. Чугунные решётки устойчивы к деформации при высокой температуре и обеспечивают стабильную опору для посуды. Бронзовая отделка ручек и элементов добавляет стойкость к коррозии и приятную тактильность при управлении. Отсутствие рамки упрощает уборку; крошки и пролитые жидкости не застревают в бортиках. Панель оснащена четырьмя газовыми конфорками, включая мощную WOK-зону. Передняя левая горелка развивает 3,8 кВт и предназначена для интенсивного кипячения и быстрой обжарки. Задняя левая и задняя правая конфорки по 1,75 кВт подходят для универсального использования. Передняя правая с мощностью 1,05 кВт идеальна для томления и медленного подогрева блюд. Такое сочетание даёт гибкость: от тушения до быстрого кипячения. Управление механическое, фронтальное, с поворотными переключателями. Такой принцип удобен для контроля пламени одной рукой и интуитивно понятен. Электроподжиг работает автоматически, что исключает необходимость внешней зажигалки и ускоряет старт приготовления. Наличие газ-контроля повышает безопасность: при гашении пламени подача газа перекрывается. Прибор рассчитан на природный и сжиженный газ, подключение стандартно выполняется под фитинг 1/2?. Электрические характеристики 220-240 В и 50-60 Гц требуются для работы системы поджига и электроники безопасности. Наличие универсальности по типу газа делает панель подходящей для городской квартиры и загородного дома с баллонами. Практическая сторона использования очевидна: WOK-конфорка сокращает время приготовления крупных порций, а слабая конфорка экономит газ при долгом томлении. Эмалированная поверхность выдерживает высокие температуры и легко чистится от прикипевших остатков. Чугунные решётки можно снимать для мойки, а бронзовые элементы долгие годы сохраняют привлекательный вид. Эта модель подойдёт тем, кто ценит сочетание эстетики и функциональности. Она легко интегрируется в современную кухню и выдержит интенсивную эксплуатацию. Простое и надёжное управление, эффективные конфорки и продуманные материалы делают прибор удобным в повседневном использовании и безопасным для семьи. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети