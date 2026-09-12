Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото 1
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото 2
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
слоновая кость
Мощность
8300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
слоновая кость
Мощность
8300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4x52 см
Размеры в упаковке, см
65х58х11
Вес, кг.
9

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB

Варочная панель Korting HG 674 CTRB выполнена в дизайне Calabria и привлекает внимание элегантным цветом слоновой кости. Внешний вид подчеркнут бронзовой фурнитурой, что придаёт прибору дорогой и тёплый характер. Безрамочная обработка края делает рабочую поверхность визуально лёгкой и обеспечивает плотную стыковку с столешницей. Чугунные решётки добавляют индустриальную надёжность и выглядят солидно на фоне эмалированной стали. Габариты панели составляют 4?59?52 см, а для встраивания потребуется ниша 56?49 см. Независимая конструкция совместима с накладной установкой, что даёт свободу планировки кухни. Масса 11,3 кг облегчает монтаж и транспортировку, а длина кабеля 1,2 м типична для подключения к сети. Ширина встраивания 56 см и глубина 49 см предназначены для стандартных кухонных кухонных столешниц. Рабочая поверхность выполнена из эмалированной стали, которая устойчива к пятнам и легко очищается. Чугунные решётки устойчивы к деформации при высокой температуре и обеспечивают стабильную опору для посуды. Бронзовая отделка ручек и элементов добавляет стойкость к коррозии и приятную тактильность при управлении. Отсутствие рамки упрощает уборку; крошки и пролитые жидкости не застревают в бортиках. Панель оснащена четырьмя газовыми конфорками, включая мощную WOK-зону. Передняя левая горелка развивает 3,8 кВт и предназначена для интенсивного кипячения и быстрой обжарки. Задняя левая и задняя правая конфорки по 1,75 кВт подходят для универсального использования. Передняя правая с мощностью 1,05 кВт идеальна для томления и медленного подогрева блюд. Такое сочетание даёт гибкость: от тушения до быстрого кипячения. Управление механическое, фронтальное, с поворотными переключателями. Такой принцип удобен для контроля пламени одной рукой и интуитивно понятен. Электроподжиг работает автоматически, что исключает необходимость внешней зажигалки и ускоряет старт приготовления. Наличие газ-контроля повышает безопасность: при гашении пламени подача газа перекрывается. Прибор рассчитан на природный и сжиженный газ, подключение стандартно выполняется под фитинг 1/2?. Электрические характеристики 220-240 В и 50-60 Гц требуются для работы системы поджига и электроники безопасности. Наличие универсальности по типу газа делает панель подходящей для городской квартиры и загородного дома с баллонами. Практическая сторона использования очевидна: WOK-конфорка сокращает время приготовления крупных порций, а слабая конфорка экономит газ при долгом томлении. Эмалированная поверхность выдерживает высокие температуры и легко чистится от прикипевших остатков. Чугунные решётки можно снимать для мойки, а бронзовые элементы долгие годы сохраняют привлекательный вид. Эта модель подойдёт тем, кто ценит сочетание эстетики и функциональности. Она легко интегрируется в современную кухню и выдержит интенсивную эксплуатацию. Простое и надёжное управление, эффективные конфорки и продуманные материалы делают прибор удобным в повседневном использовании и безопасным для семьи. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
слоновая кость
Мощность
8300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4x52 см
Описание
Варочная панель Korting HG 674 CTRB выполнена в дизайне Calabria и привлекает внимание элегантным цветом слоновой кости. Внешний вид подчеркнут бронзовой фурнитурой, что придаёт прибору дорогой и тёплый характер. Безрамочная обработка края делает рабочую поверхность визуально лёгкой и обеспечивает плотную стыковку с столешницей. Чугунные решётки добавляют индустриальную надёжность и выглядят солидно на фоне эмалированной стали. Габариты панели составляют 4?59?52 см, а для встраивания потребуется ниша 56?49 см. Независимая конструкция совместима с накладной установкой, что даёт свободу планировки кухни. Масса 11,3 кг облегчает монтаж и транспортировку, а длина кабеля 1,2 м типична для подключения к сети. Ширина встраивания 56 см и глубина 49 см предназначены для стандартных кухонных кухонных столешниц. Рабочая поверхность выполнена из эмалированной стали, которая устойчива к пятнам и легко очищается. Чугунные решётки устойчивы к деформации при высокой температуре и обеспечивают стабильную опору для посуды. Бронзовая отделка ручек и элементов добавляет стойкость к коррозии и приятную тактильность при управлении. Отсутствие рамки упрощает уборку; крошки и пролитые жидкости не застревают в бортиках. Панель оснащена четырьмя газовыми конфорками, включая мощную WOK-зону. Передняя левая горелка развивает 3,8 кВт и предназначена для интенсивного кипячения и быстрой обжарки. Задняя левая и задняя правая конфорки по 1,75 кВт подходят для универсального использования. Передняя правая с мощностью 1,05 кВт идеальна для томления и медленного подогрева блюд. Такое сочетание даёт гибкость: от тушения до быстрого кипячения. Управление механическое, фронтальное, с поворотными переключателями. Такой принцип удобен для контроля пламени одной рукой и интуитивно понятен. Электроподжиг работает автоматически, что исключает необходимость внешней зажигалки и ускоряет старт приготовления. Наличие газ-контроля повышает безопасность: при гашении пламени подача газа перекрывается. Прибор рассчитан на природный и сжиженный газ, подключение стандартно выполняется под фитинг 1/2?. Электрические характеристики 220-240 В и 50-60 Гц требуются для работы системы поджига и электроники безопасности. Наличие универсальности по типу газа делает панель подходящей для городской квартиры и загородного дома с баллонами. Практическая сторона использования очевидна: WOK-конфорка сокращает время приготовления крупных порций, а слабая конфорка экономит газ при долгом томлении. Эмалированная поверхность выдерживает высокие температуры и легко чистится от прикипевших остатков. Чугунные решётки можно снимать для мойки, а бронзовые элементы долгие годы сохраняют привлекательный вид. Эта модель подойдёт тем, кто ценит сочетание эстетики и функциональности. Она легко интегрируется в современную кухню и выдержит интенсивную эксплуатацию. Простое и надёжное управление, эффективные конфорки и продуманные материалы делают прибор удобным в повседневном использовании и безопасным для семьи. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...