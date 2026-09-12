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Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691960
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Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI
Газовая варочная поверхность Korting HG 661 привлекает внимание бежевой панелью из эмалированной стали с контрастными бронзовыми переключателями. Предусматривается наличие четырех конфорок с прочными чугунными решетками. Конструкция дополнена совмещенной подставкой и одной конфоркой, выполненной в виде тройной короны. Прибор Korting HG 661 дополнен эффективной технологией газ-контроля, способствующей комфортной и безопасной работе. Для управления используются интуитивно понятные поворотные рычаги со встроенной функцией электроподжига. Плита может работать на природном или сжиженном газе. Устройство поставляется вместе с кабелем и вилкой, набором запасных форсунок.
Газовая варочная поверхность Korting HG 661 привлекает внимание бежевой панелью из эмалированной стали с контрастными бронзовыми переключателями. Предусматривается наличие четырех конфорок с прочными чугунными решетками. Конструкция дополнена совмещенной подставкой и одной конфоркой, выполненной в виде тройной короны. Прибор Korting HG 661 дополнен эффективной технологией газ-контроля, способствующей комфортной и безопасной работе. Для управления используются интуитивно понятные поворотные рычаги со встроенной функцией электроподжига. Плита может работать на природном или сжиженном газе. Устройство поставляется вместе с кабелем и вилкой, набором запасных форсунок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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