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Газовая варочная панель Korting HG 631 CTX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HG 631 CTX

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 3
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 4
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 3
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 4
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 631 CTX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691954
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
66х58х13
Вес, кг.
12.4

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность Korting HG 631 обладает оригинальным и привлекательным внешним видом, что делает ее подходящей для большинства интерьеров. 4 конфорки, размещенные на ней, имеют разные размеры и разную мощность. Это позволит приготовить на такой плите практически любое блюдо. Самая большая конфорка оборудована вок-подставкой для соответствующей посуды, а на самой маленькой удобно размещать турку с кофе. Газовая варочная поверхность Korting HG 631 оснащена съемными чугунными решетками, которые обеспечивают устойчивость посуды. Они легко убираются для мытья варочной поверхности и так же легко моются. Включать конфорки и регулировать силу пламени в них позволяют удобные поворотные переключатели золотистого цвета. Они снабжены механизмом электроподжига, что предусматривает комфортную эксплуатацию варочной поверхности. Безопасной плиту делает наличие системы газ-контроля, которая отключает подачу газа в погасшую конфорку.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 631 CTX




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная поверхность Korting HG 631 обладает оригинальным и привлекательным внешним видом, что делает ее подходящей для большинства интерьеров. 4 конфорки, размещенные на ней, имеют разные размеры и разную мощность. Это позволит приготовить на такой плите практически любое блюдо. Самая большая конфорка оборудована вок-подставкой для соответствующей посуды, а на самой маленькой удобно размещать турку с кофе. Газовая варочная поверхность Korting HG 631 оснащена съемными чугунными решетками, которые обеспечивают устойчивость посуды. Они легко убираются для мытья варочной поверхности и так же легко моются. Включать конфорки и регулировать силу пламени в них позволяют удобные поворотные переключатели золотистого цвета. Они снабжены механизмом электроподжига, что предусматривает комфортную эксплуатацию варочной поверхности. Безопасной плиту делает наличие системы газ-контроля, которая отключает подачу газа в погасшую конфорку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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