Top.Mail.Ru
Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото 1
Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото 2
Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото 1
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото 2
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691883
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x5.8x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х57х11
Вес, кг.
9

Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW

Индукционная варочная панель Korting HI 64013 B сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Имея стандартный размер 60 см, панель предлагает 9 уровней мощности, что позволяет точно устанавливать нужный уровень нагрева в зависимости от кулинарных задач. Сенсорное управление добавляет легкость взаимодействия с прибором, а гладкая стеклокерамическая поверхность значительно упрощает уход. Korting HI 64013 B оснащена четырьмя конфорками, для каждой из которых предусмотрен свой дисплей. Электронный таймер поможет установить точное время приготовления, после чего варочная панель автоматически остановит свою работу. Особая функция «Booster» кратковременно увеличивает мощность конфорки на 15%, что особенно важно в условиях интенсивной готовки или при приготовлении нескольких блюд одновременно. Индикатор остаточного тепла предупреждает о горячих конфорках, что способствует предотвращению ожогов, а блокировка управления и автоматическое отключение при забытой работе делают использование панели ещё более безопасным.Технология равномерной подачи тепла обеспечивает стабильный и контролируемый процесс готовки, позволяя готовить блюда, которые требуют долгого и точного поддержания температуры, без перепадов и колебаний.



Теги товара: сенсорные, белые

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x5.8x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная панель Korting HI 64013 B сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Имея стандартный размер 60 см, панель предлагает 9 уровней мощности, что позволяет точно устанавливать нужный уровень нагрева в зависимости от кулинарных задач. Сенсорное управление добавляет легкость взаимодействия с прибором, а гладкая стеклокерамическая поверхность значительно упрощает уход. Korting HI 64013 B оснащена четырьмя конфорками, для каждой из которых предусмотрен свой дисплей. Электронный таймер поможет установить точное время приготовления, после чего варочная панель автоматически остановит свою работу. Особая функция «Booster» кратковременно увеличивает мощность конфорки на 15%, что особенно важно в условиях интенсивной готовки или при приготовлении нескольких блюд одновременно. Индикатор остаточного тепла предупреждает о горячих конфорках, что способствует предотвращению ожогов, а блокировка управления и автоматическое отключение при забытой работе делают использование панели ещё более безопасным.Технология равномерной подачи тепла обеспечивает стабильный и контролируемый процесс готовки, позволяя готовить блюда, которые требуют долгого и точного поддержания температуры, без перепадов и колебаний.


Теги товара: сенсорные, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...