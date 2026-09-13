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Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная

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Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 5
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 6
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 7
Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716890
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х50
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
61х45х12
Вес, кг.
12

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная

Электрическая варочная поверхность BOSCH PIF645BB5E отличается меньшим потреблением энергии, надежностью и более быстрой готовкой. Независимая плита удобна тем, что ее можно расположить абсолютно в любом месте. Наличие 4 индукционных конфорок позволяет готовить большое количество блюд одновременно. Модель имеет покрытие из стеклокерамики, а для подключения нуждается в мощности 7.4 кВт. Легкость управления – еще одна особенность варочной поверхности: для настройки достаточно коснуться сенсора. Дополнительное удобство составляет таймер конфорок, функция защитного отключения, функция "PowerBoost", а также блокировка поверхности.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56х50
Страна производитель
Германия
Описание
Электрическая варочная поверхность BOSCH PIF645BB5E отличается меньшим потреблением энергии, надежностью и более быстрой готовкой. Независимая плита удобна тем, что ее можно расположить абсолютно в любом месте. Наличие 4 индукционных конфорок позволяет готовить большое количество блюд одновременно. Модель имеет покрытие из стеклокерамики, а для подключения нуждается в мощности 7.4 кВт. Легкость управления – еще одна особенность варочной поверхности: для настройки достаточно коснуться сенсора. Дополнительное удобство составляет таймер конфорок, функция защитного отключения, функция "PowerBoost", а также блокировка поверхности.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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