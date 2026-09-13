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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716890
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PIF645BB5E Serie 4, черная
Электрическая варочная поверхность BOSCH PIF645BB5E отличается меньшим потреблением энергии, надежностью и более быстрой готовкой. Независимая плита удобна тем, что ее можно расположить абсолютно в любом месте. Наличие 4 индукционных конфорок позволяет готовить большое количество блюд одновременно. Модель имеет покрытие из стеклокерамики, а для подключения нуждается в мощности 7.4 кВт. Легкость управления – еще одна особенность варочной поверхности: для настройки достаточно коснуться сенсора. Дополнительное удобство составляет таймер конфорок, функция защитного отключения, функция "PowerBoost", а также блокировка поверхности.
Электрическая варочная поверхность BOSCH PIF645BB5E отличается меньшим потреблением энергии, надежностью и более быстрой готовкой. Независимая плита удобна тем, что ее можно расположить абсолютно в любом месте. Наличие 4 индукционных конфорок позволяет готовить большое количество блюд одновременно. Модель имеет покрытие из стеклокерамики, а для подключения нуждается в мощности 7.4 кВт. Легкость управления – еще одна особенность варочной поверхности: для настройки достаточно коснуться сенсора. Дополнительное удобство составляет таймер конфорок, функция защитного отключения, функция "PowerBoost", а также блокировка поверхности.
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